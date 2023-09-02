Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Milli Kadın Voleybol Takımının Finale Yükselmesini Kutladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımının 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldiği İtalya karşılaşmasının heyecanını, kurduğu dev ekran ile Eskişehirlilere yaşattı. Büyük mücadeleye sahne olan maçta milli takımın maç sayısını alarak finale yükselmesiyle Eskişehirliler büyük sevinç yaşadı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın heyecanını Eskişehirlilere yaşatmaya devam ediyor. Açık alanda dev ekrandan yayınlanan çeyrek final karşılaşmasının ardından İtalya ile oynanan yarı final maçına da Eskişehirliler büyük ilgi gösterdiler.

Kum Saha Parkına kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izlemek üzere gelen Eskişehirliler, maçı Türk bayrakları ve milli takım formalarını giyerek takip ettiler. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de nefesleri kesen maçı sporseverlerle birlikte izledi.

Şampiyonanın yarı final maçı olan İtalya karşısında 2-1 geriye düştüğü maçı 3-2 çevirmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol Takımını tezahüratları ve alkışları ile destekleyen Eskişehirliler, maçın tamamlanmasıyla birlikte sevinç yumağına döndüler.