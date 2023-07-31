Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Batıkent Tenis Kortlarını Hizmete Açıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Batıkent tenis kortlarını 1 Ağustos Salı gününden itibaren hizmete açacak. Kortlar, çocuklar ve yetişkinler için eğitim gruplarına, serbest zaman kullanımına ve lisanslı sporculara açık olacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Batıkent tenis kortlarını 1 Ağustos Salı gününden itibaren hizmete açacak.

EBB tarafından kentte spor altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların spora ilgisini artırmak amacıyla yapılan tesislere, Batıkent Mahallesi'nde oluşturulan tenis kortları da eklendi. EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Batıkent Tenis Kortlarının hizmete hazır olduğunu duyurdu.

Kortların kullanımı hakkında bilgi veren yetkililer, şunları kaydetti:

"Tesisimizde eğitim grupları ile hafta da 2 gün 1 saat 6-17 yaş çocuklar yaz okulu şeklinde eğitim görecekler. Yetişkin grupları da haftada 2 gün 1 saat olmak üzere eğitime katılabilecekler. Ayrıca tesislerimiz serbest zaman, kulüp-antrenör ve lisanslı sporcuların kullanımına açık olacaktır."

1 Ağustos Salı gününden itibaren hizmete girecek kortlar için çevrim içi kayıt tesisler.eskisehir.bel.tr adresi üzerinden yapılacak. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0222 237 27 12 numaralı telefon veya @ebbsporeskisehir instagram hesabından yetkililere ulaşabilecek.