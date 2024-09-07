Eskişehir Bisiklet Derneği Üyeleriyle Bisikletli Gezginler Açık Havada Film İzledi

Eskişehir Bisiklet Derneği (Velesbid) üyeleri, dünya turunda olan bisikletli gezginlerle birlikte açık havada film izledi.

Velesbid üyeleri, kent merkezinden Karagözler Mahallesine birlikte açık hava sinema etkinliği yapmak için hareket etti. 8 kilometrelik yolda dernek üyelerine dünya turun çıkan yabancı bisikletli gezginleri de eşlik etti. Bisikletleri ile sinema etkinliğini yapacakları alana giden üye ve gezginler burada açık havada film izlemenin keyfine vardı. - ESKİŞEHİR