Haberler

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde 29 Ekim Spor Etkinlikleri Düzenlenecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde futbol ve voleybol ligleri ile ayak tenisi turnuvaları düzenleyecek. Etkinliklere öğrenciler ve personel katılacak.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde spor etkinlikleri gerçekleştirileceği açıklandı.

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı spor etkinlikleri ve Öğrenci Voleybol Ligi (Kadın-Erkek) ile Öğrenci Futbol I. ve II. Ligleri kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimine Anadolu Üniversitesi SKS Spor İşleri Şube Müdürü Öğr. Gör. Hakan Sivriservi ve takım temsilcileri katıldı. Öğrenci Voleybol Ligi (Kadın-Erkek) ile Öğrenci Futbol I. ve II. Liglerinde öğrenciler yıl boyunca kıyasıya mücadele edecek. Şampiyon takımlar ise 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Geleneksel Bahar Şenliklerinde belli olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı spor etkinlikleri kapsamında ise öğrenciler ve personelin katılımına ayak tenisi turnuvaları düzenlenecek.

"Cumhuriyet coşkusunu sporun birleştirici gücüyle bir araya getiriyoruz"

Kura çekiminde konuşan SKS Spor İşleri Şube Müdürü Öğr. Gör. Hakan Sivriservi, sporun öğrenciler arasındaki dayanışmayı artırdığını vurgulayarak, "Cumhuriyet coşkusunu sporun birleştirici gücüyle bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimizin yıl boyunca göstereceği mücadele hem takımlarına hem de üniversitemize büyük bir dinamizm katacaktır" dedi.

Sporcuların şampiyon olmak için mücadele edeceği Öğrenci ve Personel Ayak Tenisi Turnuvaları 8 Ekim Çarşamba günü, Öğrenci Voleybol Ligleri 14 Ekim Salı günü, Öğrenci Futbol Ligleri ise 20 Ekim Pazartesi günü başlayacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre

4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre
Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi

Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.