Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde 29 Ekim Spor Etkinlikleri Düzenlenecek

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde spor etkinlikleri gerçekleştirileceği açıklandı.

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı spor etkinlikleri ve Öğrenci Voleybol Ligi (Kadın-Erkek) ile Öğrenci Futbol I. ve II. Ligleri kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimine Anadolu Üniversitesi SKS Spor İşleri Şube Müdürü Öğr. Gör. Hakan Sivriservi ve takım temsilcileri katıldı. Öğrenci Voleybol Ligi (Kadın-Erkek) ile Öğrenci Futbol I. ve II. Liglerinde öğrenciler yıl boyunca kıyasıya mücadele edecek. Şampiyon takımlar ise 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Geleneksel Bahar Şenliklerinde belli olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı spor etkinlikleri kapsamında ise öğrenciler ve personelin katılımına ayak tenisi turnuvaları düzenlenecek.

"Cumhuriyet coşkusunu sporun birleştirici gücüyle bir araya getiriyoruz"

Kura çekiminde konuşan SKS Spor İşleri Şube Müdürü Öğr. Gör. Hakan Sivriservi, sporun öğrenciler arasındaki dayanışmayı artırdığını vurgulayarak, "Cumhuriyet coşkusunu sporun birleştirici gücüyle bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimizin yıl boyunca göstereceği mücadele hem takımlarına hem de üniversitemize büyük bir dinamizm katacaktır" dedi.

Sporcuların şampiyon olmak için mücadele edeceği Öğrenci ve Personel Ayak Tenisi Turnuvaları 8 Ekim Çarşamba günü, Öğrenci Voleybol Ligleri 14 Ekim Salı günü, Öğrenci Futbol Ligleri ise 20 Ekim Pazartesi günü başlayacak. - ESKİŞEHİR