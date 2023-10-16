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Eski Yüzme Milli Takımı Antrenörü Rositsa Georgieva Hayatını Kaybetti

Eski yüzme milli takımı antrenörlerinden Rositsa Georgieva, Bulgaristan'da hayatını kaybetti. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Georgieva'nın Burgaz kentinde tedavi gördüğü sırada vefat ettiği belirtildi. Türk yüzme camiası başsağlığı dileklerini iletti.