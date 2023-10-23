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Eski Türkiye Şampiyonu Milli Atlet Hikmet Şen Hayatını Kaybetti

Eski milli atlet ve milli takım antrenörlerinden Hikmet Şen, Balıkesir'de vefat etti. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Şen'in cenazesinin yarın Balıkesir'de defnedileceği belirtildi. Şen, 1972'de Norveç'te düzenlenen uluslararası yarışmada 5 bin metreyi 13 dakika 58 saniyede koşarak Türkiye rekorunu kırmıştı.