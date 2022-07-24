Eski Tenis Milli Takım Antrenörü Hayri Ayaz vefat etti Eski Tenis Milli Takım Antrenörü Hayri Ayaz vefat etti. Eski Tenis Milli Takım Antrenörü Hayri Ayaz vefat etti. Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "1960 Gençler Türkiye Şampiyonu, eski milli takım antrenörlerimizden Hayri Ayaz'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi bugün 11.45'te Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir." ifadeleri kullanıldı. AA / Muhammed Boztepe - Spor Milli Takım Türkiye Tenis Spor Haberler

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