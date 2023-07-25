Eski Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un lisans alamaması hakkında neler biliniyor?

Bursa spor, büyük bir mali krizle karşı karşıya. Yapılan son resmi açıklamaya göre kulüp 57 milyon TL’lik borcu nedeniyle lisans alamadı. Bu da kulübün geleceği ile ilgili karanlık günleri beraberinde getiriyor.

Türk liginin Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’dan sonraki beşinci şampiyonu olan Timsahlar, geçen sezonu profesyonel liglerin üçüncü klasmanı olan TFF 2. Lig’de küme düşme potasının yalnızca iki basamak üstünde, bir puan farkla 14’üncü sırada tamamladı.

Kulübün lisans alamaması yönündeki açıklamaları, gelecek sezon liglerde yer alıp alamayacağına dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

NTV’ye konuşan kulüp başkanı Recep Günay lisans alamamalarına yönelik gerekçenin transfer yasağından kaynaklandığını söyledi.

Şu an için herhangi bir oyuncuyu lisanslayamadıklarını belirten Günay, “2. Lig'de oynamamamız gibi bir durum söz konusu değil. Mevcut olan oyuncularla lige katılabiliyoruz,” dedi.

Günay, gelecek sezonda transfer yasağını kaldıramamaları durumunda TFF’ye bildirecekleri bir oyuncu ekibi olamayacağı için bir sonraki sezon liglere katılamama risklerinin de bulunduğunu ifade etti.

Yeşil beyazlı kulüp yıllarca mücadele ettiği Süper Lig'de 2003/04 sezonuna kadar hiç küme düşmedi. Süper Lig’e bir sezonluk veda eden takım, ertesi yıl tekrardan olmak istediği yere çıktı.

Ertuğrul Sağlam yönetimindeki takımın oyuncuları, 2009/10 sezonunun sonunda ise Türk futbolunun en büyüğünü işaret eden kupayı ellerinde yükseltiyordu.

Ertesi sezonun başında ise büyük mali kazanımların da beraberinde geldiği Şampiyonlar Ligi macerası başladı. Valencia, Glasgow Rangers ve Manchester United ile aynı grupta yarıştılar. Tek puanı ise son maçında evinde Rangers ile berabere kalarak aldılar.

2018/19 sezonunun sonunda Mesut Bakkal’ın çalıştırdığı takım, Süper Ligi 16’ncı sırada bitirerek küme düştü. Üç sezon TFF 1. Lig’de mücadele etseler de Süper Lig hayalden öteye geçemedi. Nitekim transfer yasaklarıyla da boğuşan takım, 2021/22 sezonunda TFF 2. Ligi’ne kadar düştü.

Kulüp yönetimi dün yaptığı yazılı açıklamada, toplam 57 milyon TL’lik borcunun bulunduğunu ve bu yüzden de lisans alamadığını duyurdu.

Yönetim, borçların kulübün 2016-19 sezonları arasında başkanlık görevini üstlenen Ali Ay döneminden kaldığını söyledi. Ay, iddialara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Peki, köklü geleneklere sahip kulüp nasıl oldu da mali anlamda çıkmaza girip, eski sportif başarılarının bu denli uzağında kaldı?

Kötü yönetim

LifeBursa.com haber sitesinin genel yayın yönetmeni Osman Gürçay’a göre Bursaspor’u çöküşe götüren yol, camiaya şampiyonluk sevincini yaşatan eski başkan İbrahim Yazıcı’nın ölümüyle başladı.

BBC Türkçe'ye konuşan Gürçay, ardından gelen yönetimlerin Yazıcı’nın bıraktığı mirası yerle bir ettiği görüşünde:

“2010 senesinde Bursa’da Manchester United ile Şampiyonlar Ligi maçı oynayan takım, Başkan Mesut Mestan döneminde TFF 3. Lig’e düşmekten son maçta kurtuldu diye alkışlandı.”

BursadaBugun.com yazarı ve Fotomaç gazetesinin Bursa Temsilcisi Serkan Yetişmişoğlu da Yazıcıoğlu sonrası yönetimlerin başarısızlığına dikkat çekti.

Yetişmişoğlu, transferlerden elde edilen gelir de dahil olmak üzere mali yönetimde atılan yanlış adımları vurgulayarak, "Anlaşmazlıklar, kulübün menajerlerin elinde oyuncak olması çöküşü beraberinde getirdi" dedi.

Yetişmişoğlu, kulübün yaptığı "lisans" açıklamasının medya tarafından yanlış anlaşılmasına rağmen resmi siteden herhangi bir düzeltme yapma gereği duymadığı gerekçesiyle Bursa spor Başkanı Recep Günay'ı eleştirdi.

Günay'ın eski başkan Ali Ay'ın potansiyel başkan adaylığı karşısında bir tavır geliştirerek "lisans" açıklamasını yaptığını savunan Yetişmişoğlu, "Açıklamada, 'lige katılamayacağız' diye bir ibare yok. Sosyal medya dezenformasyonuyla yayıldı. Kulüp yönetimi bu haberlerin yalan olduğunu erkenden duyurmalıydı" dedi.

'Kulüp siyasi bağlantılarını kullanamadı'

Gürçay, Bursaspor’un kuruluşundan bu yana siyasetle ciddi ilişkiler içerisinde olmasına rağmen içinde bulunduğu zor koşullarda bu siyasi ilişkilerden “diğer kulüpler gibi faydalanamadığını” savundu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başkanları arasında milletvekilleri ve bakan olan bir kulüp Bursaspor. Ama geldiğimiz noktada bu siyasi ilişkileri hiç de iyi kullanamadığını görüyoruz. Örneğin Trabzon spor içine düştüğü mali durumlardan dolayı Avrupa kupalarından men cezası aldı. Ama Trabzonspor’a yakın siyasiler oraya el attı. Localarını sattılar. Ciddi reklam anlaşmaları yapıldı ve kulüp bir yıl sonra lig şampiyonu oldu.”

Bursa’nın çok fazla iç göç aldığını belirten Gürçay, artık kentte ve kent siyasetinde Bursalıların yer almadığını öne sürdü ve eskisi gibi siyasi bağlantılarının işe yaramadığını, hatta kaybolduğunu ifade etti.

'Camianın enerjisi düştü'

Bursaspor’un mali çöküşünde ve sportif başarısızlığında tribünlerin de payını olduğunu vurgulayan Gürçay, “‘Bursalı iş insanları kendi aralarında para toplasa kulübü bu zor durumdan kurtarırlar’ diye bir görüş var. Bunu yapıyorlar. Ama hem para verip hem de üzerine küfür yiyorlar” görüşünü savundu.

Yetişmişoğlu, borç artışının iş insanlarının kulüpten uzaklaşması ile sonuçlandığını dile getirdi.

Tribün liderlerini “Yeniçeri ağalarına” benzeten Gürçay, “Takımı şampiyon yapan Ertuğrul Sağlam’ı daha sonra istemiyoruz dediler ve kısa süre içerisinde Sağlam gönderildi” dedi.

Yetişmişoğlu , taraftar gruplarının bazı yönetimlerinin kararlarında etkili olduğunu söyledi ve yaşananlar karşısında camianın enerjisinin düştüğünü ve taraftarların da tek vücut olamadığını ifade etti.

Teksas'tan genel kurul çağrısı

Bursa spor'un önde gelen taraftar gruplarından Teksas, yaptıkları yazılı açıklama ile mevcut yönetime genel kurula gitme çağrısı yaptı.

Grup, yönetimin alacağı genel kurul kararıyla birlikte kulübün yaşaması ve geleceği için hayati önemi ortada olan bu sürecin önünü açmasını istedi.

'Eski günler belki de yeni bir takımla gelebilir'

Yakın zaman içerisinde Bursaspor’un mali krizinin çözüme kavuşturulamayacağını öne süren Gürçay, şöyle devam etti:

“Bursa’daki güç odakları, siyasiler, STK’lar artık Bursaspor’a sıcak bakmıyorlar. Kulüpte tribün liderleri baskısı var. İş insanları para veriyor kulüp için ama bir de üzerine küfür yiyorlar. Bursaspor’un şampiyon olduğu sezon, kulüp aynı zamanda fair-play şampiyonuydu. En temiz tribün olarak seçilmişti. Küme düştüğü sezonsa çok fazla para cezası ödedi.

“Bursa spor belki de eski günlerine artık yeni bir takımla dönebilir.”

'Camia kötü sonları düşünmek istemiyor'

Kentte umutsuzluk olduğunu belirtmesine rağmen Yetişmişoğlu ise daha iyimser.

Taraftarın, takımlarının yeni bir isme bürünmesini istemediğini ifade eden Yetişmişoğlu, şunları söyledi:

"Bursa spor bunu hak etmiyor. Bir an önce silkelenmesi ve küllerinden yeniden doğması lazım. Ancak mevcut başkanla bunu yapamayacağı da açık.

Genel kurula gidilmesi durumunda olası yeni başkan adaylarının sezon ortasına kadar transfer yasağını kaldırması gerektiğini düşünen Yetişmişoğlu, "Sezonun ilk yarısında sorun yaşayacaksak bile en azından ikinci yarı toparlanmak için buna ihtiyacımız var" dedi ve şöyle devam etti:

"Camia, olası kötü sonları düşünmek istemiyor. Ama yeni geçen spor yasası uygulanırsa, kulübün şirketleşmesi beklenebilir. "