Eski NBA Yıldızı Pavel Podkolzin, Futbola Adım Attı

Bir dönem Amerikan Basketbol Ligi'nde ( Nba ) forma giyen 2,26 metre boyundaki Rus Pavel Podkolzin, 40 yaşında futbol kariyerine başladı.

Rusya amatör lig takımlarından Amkal, Podkolzin'i santrfor olarak kadrosuna kattı.

Pavel Podkolzin, takımının Rusya Kupası'nda Kaluga'ya karşı 1-0 kazandığı maçta ilk 11'de forma giydi.

Kulübün ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Podkolzin'in takımıyla çıktığı ilk maçtan görüntülere yer verildi.

Podkolzin'in yeşil sahada top koşturduğu anlar, uzun boyu nedeniyle alışılmışın dışında görüntülere sahne oldu.

Dallas Mavericks tarafından 2004 draftında birinci tur 21. sıradan seçilen Podkolzin, NBA'de 6 maça çıktı. Podkolzin, basketbol kariyeri boyunca Khimki başta olmak üzere ülkesinde birçok takımda görev yaptı.