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Eski milli voleybolcu Metin Görgün vefat etti

Spor Haberleri

Eski milli voleybolcu Metin Görgün vefat etti

Eski milli voleybol Metin Görgün (61), hayatını kaybettiTürkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk voleyboluna sporcu, yazar, programcı ve yorumcu olarak değerli katkılar sağlayan eski milli voleybolcu Metin Görgün'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Eski milli voleybol Metin Görgün (61), hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk voleyboluna sporcu, yazar, programcı ve yorumcu olarak değerli katkılar sağlayan eski milli voleybolcu Metin Görgün'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Metin Görgün, 16 yıl profesyonel olarak Galatasaray, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediye spor'da voleybol oynadı ve 85 kez de milli takım formasını giydi.

Türkiye Ligi'nde 4 kez şampiyonluk yaşayan Görgün, spor kariyerini noktaladıktan sonra plaj voleybolunun Türkiye'ye getirilmesinde ve gelişmesinde ciddi rol aldı. Görgün, 1996 yılından itibaren de Hürriyet, CNN Türk, Milliyet, Vatan ve Sports TV'de voleybola medya alanında katkılar yaptı.

Kaynak: AA / Spor

voleybol Türkiye Spor Haberler

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