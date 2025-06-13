Eski Milli Güreşçi Metin Kırmacı, Futsalda Çifte Şampiyonluk Kazandırdı

Eski milli güreşçi ve güreş hakemi Metin Kırmacı'nın çalıştırdığı öğrenciler futsalda Sabancı Ortaokulu'na çifte şampiyonluk kazandırdı. Kırmacı'nın başarılı performansı dikkatlerden kaçmadı. Sabancı Ortaokulu böylece üst üste ikinci kez hem erkeklerde hem kızlarda zafere ulaştı.

O, ata sporumuz güreşte Erzurum ve Türkiye'ye başarılar kazandırmış eski bir milli güreşçi Metin Kırmacı Sabancı Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni. 10 yılı aşkın süredir Sabancı Ortaokulu, hem kızlarda hem de erkeklerde futsal maçlarına damga vuruyor. Eski milli güreşçi olmasına rağmen Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yaptığı Sabancı Ortaokulu'na futbolda ve futsalda önemli başarılar kazandıran bir eğitimci. Kırmacı, son olarak Küçük kızlarda ve erkeklerde Erzurum şampiyonluğu sevinci yaşattı. Kırmacı'nın öğrencileri geçen sezon olduğu gibi bu sezonda Erzurum şampiyonu oldu.

O bir güreşçi ama futsalda takımlarını yeni şampiyon yaptı

Sabancı ortaokulunda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Eski Milli Güreşçi ve Milli Güreş hakemi Futsal Branşında hem Yıldızlar kategorisi hem de Küçükler kategorisinde Kız ve Erkek takımlarıyla 10 yıldır damgasını vuruyor. Kırmacı yönetimindeki Sabancı Ortaokulu geçtiğimiz günlerde hem küçük kızlarda hem de erkeklerde şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Eski milli güreşçi ve güreş hakemi Kırmacı'nın futbol ve futsal antrenörü olarak okuluna yaşattığı şampiyonluklar kamuoyunun dikkatlerinden kaçmadı.

"Ah Keşke" dedi içinde ukte kaldı

Yakutiye Sabancı Ortaokulunun tecrübeli ve başarılı eğitimcilerinden Metin Kırmacı, 10 yılı aşkın süredir Sabancı Ortaokulu'na sporda önemli başarılar kazandırmasına rağmen, eski bir güreşçi olarak, güreş branşında şampiyon sporcu çıkaramamasının da içinde ukte kaldığını söyledi. "Ah keşke güreşe öğrencim gelseydi de onları da şampiyon yapsaydım" diyen Kırmacı, bu konundaki şanssızlığından yakındı.

Kırmacı, "Sabancı ortaokulunda görev yapıyorum. Asıl branşım Güreş ama güreş dalında sporcu çıkaramamanın burukluğunu yaşıyorum" diyerek, ileriki yıllarda Sabancı Ortaokulu'ndan Güreş dalında Avrupa Dünya ve olimpiyat şampiyonu olabilecek sporcuların tespit edilip doğru ellere teslim edilmesi gibi bir hedefinin olduğunu ifade etti.

Sabancı ortaokulu ailesine teşekkür etti

İkinci kez Sabancı Ortaokulu'na futsalda çifte zafer yaşatan Beden Eğitimi Öğretmeni Metin Kırmacı, "Futsal branşında tüm yüreklerini ortaya koyarak mücadele eden Kız ve Erkek takımımızdaki bütün sporcularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizlere yapmış olduğumuz çalışmalarımızda desteklerini eksik etmeyen öğrenci velilerimiz, Beden Eğitimi öğretmeni arkadaşlarım, Okul Müdürümüz Selahattin Şevketoğlu, Müdür Yardımcılarımız Zakir Yolal ve Muammer Bostancı'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

Üst üste ikinci kez çifte şampiyonluk sevinci

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yoncalık Kampüsündeki spor salonunda oynanan Futsal Küçük Erkekler İl Birinciliği heyecanı, sona erdi. Erkeklerde ve Kızlarda şampiyonluğu Sabancı Ortaokulu kazandı. Sabancı Ortaokulu böylelikle üst üste iki sezon hem erkeklerde hem de kızlarda şampiyon olma başarısı gösterdi. - ERZURUM