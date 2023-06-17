Bursaspor'da uzun süre forma giyen eski milli futbolcu Vahit Kolukısa hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Kolukısa'nın vefatı derin bir üzüntüyle karşılandı.

Bursa spor'da uzun süre forma giyen eski milli futbolcu Vahit Kolukısa hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Vahit Kolukısa'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi ikindi namazını müteakip Bursa Ulu Camii'nden kaldırılacaktır. Merhum Vahit Kolukısa'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Bursa spor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İkisi A Milli Takım, ikisi de 18 Yaş Altı Milli Takım olmak üzere 4 müsabakada ay-yıldızlı formayı giyen Vahit Kolukısa, 9 sezon boyunca futbol oynadığı Bursaspor'un yanı sıra İzmirspor, Beylerbeyi ve Beykozspor'da da görev yapmıştı.