Eski milli futbolcu İlyas Tüfekçi, taburcu edildi
Spor Haberleri
Akciğeri şikayeti nedeniyle hastanede tedavi altına alınan eski milli futbolcu İlyas Tüfekçi, taburcu edildi.
Akciğeri şikayeti nedeniyle hastanede tedavi altına alınan eski milli futbolcu İlyas Tüfekçi, taburcu edildi.
2014 yılından bu yana ALS hastalığıyla mücadele eden Tüfekçi, dün sabah saatlerinde sağ akciğerinde yaşadığı sorun üzerine hastaneye kaldırıldı.
Acıbadem Atakent Hastanesinde tedavi gören İlyas Tüfekçi, şikayetinin geçmesi üzerine doktorların onayıyla hastaneden ayrıldı.
Kaynak: AA / Spor