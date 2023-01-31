Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski milli futbolcu İlyas Tüfekçi, taburcu edildi

Spor Haberleri

Eski milli futbolcu İlyas Tüfekçi, taburcu edildi

Akciğeri şikayeti nedeniyle hastanede tedavi altına alınan eski milli futbolcu İlyas Tüfekçi, taburcu edildi.

Akciğeri şikayeti nedeniyle hastanede tedavi altına alınan eski milli futbolcu İlyas Tüfekçi, taburcu edildi.

2014 yılından bu yana ALS hastalığıyla mücadele eden Tüfekçi, dün sabah saatlerinde sağ akciğerinde yaşadığı sorun üzerine hastaneye kaldırıldı.

Acıbadem Atakent Hastanesinde tedavi gören İlyas Tüfekçi, şikayetinin geçmesi üzerine doktorların onayıyla hastaneden ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

İlyas Tüfekçi Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title