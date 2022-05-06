Eski milli futbolcu Ersen Martin, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski milli futbolcu Ersen Martin, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındı

AA - Ercan Çakar - Spor
 - Güncelleme:
Eski milli futbolcu Ersen Martin, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındı

Eski milli futbolcu Ersen Martin, kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle İstanbul'da ameliyata alındı.

Eski milli futbolcu Ersen Martin, kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle İstanbul'da ameliyata alındı.

Ersen Martin'in aort damarındaki yırtık sebebiyle Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı bildirildi.

Futbolculuk kariyerinde aralarında Beşiktaş ve Trabzonspor'un da olduğu birçok takımda oynayan 42 yaşındaki Ersen Martin, 4 kez de A Milli Takım forması giymişti.

AA / Ercan Çakar - Spor

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ersen Martin, İstanbul, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title