Eski milli basketbolcu Hurşit Baytok yaşamını yitirdi Spor Haberleri Türk basketbolunun önemli isimlerinden eski milli oyuncu Hurşit Baytok, 71 yaşında hayatını kaybetti. Türk basketbolunun önemli isimlerinden eski milli oyuncu Hurşit Baytok, 71 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli takımımızın eski sporcularından Hurşit Baytok'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi. Açıklamada, Hurşit Baytok'un cenazesinin 17 Ekim Pazartesi günü Levent Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Kaynak: AA / Spor basketbol Türkiye Spor Haberler

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