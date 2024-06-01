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Eski Milli Basketbolcu Ali Akatlı Hayatını Kaybetti

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76 yaşındaki eski milli basketbolcu Ali Akatlı'nın vefat ettiği açıklandı. Türkiye Basketbol Federasyonu başsağlığı mesajı yayımladı.

Eski milli basketbolculardan Ali Akatlı, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Akatlı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayılamdı. Mesajda, "Milli takımımızın eski basketbolcularından Ali Akatlı'nın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

Ali Akatlı, kariyerinde Galatasaray ve Karşıyaka formalarını da giydi.

Kaynak: AA / Spor

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