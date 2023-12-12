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Eski Milli Atlet Tahsin Albayrak Vefat Etti

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Türkiye Atletizm Federasyonu, eski milli atlet Tahsin Albayrak'ın 83 yaşında vefat ettiğini duyurdu. Albayrak, disk ve gülle atma branşlarında şampiyonluklar kazanmış ve Türkiye rekorları kırmıştır. Spor camiası ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Eski milli atlet Tahsin Albayrak, 83 yaşında vefat etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, "Eski rekortmen ve şampiyon atletlerimizden Tahsin Albayrak vefat etti. Disk ve gülle atma branşlarında şampiyonluklar kazanan ve Türkiye rekorları kıran Tahsin Albayrak 1940 doğumlu olup, 83 yaşında vefat etmiştir. 1977-1980 yılları arasında spor teşkilatında daire başkanlığı, 1986-1987 yıllarında Güreş ve Cimnastik Federasyonu Başkanlığı da yapan Tahsin Albayrak'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmetiyle muamele eylesin, mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Spor

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