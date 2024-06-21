Eski İtalyan futbolcu Roberto Baggio, evinde İtalya-İspanya maçını izlediği sırada evine giren soyguncular tarafından hastanelik edildi

Olay, dün gece İtalya'nın İspanya'ya 1-0 yenildiği maçı izlerken gerçekleşti. Baggio ve ailesi, ülkesinin maçı sırasında evde soyuldu. Corriere del Veneto'nun haberine göre, eski Ballon d'Or kazananının Altavilla Vicentina'daki villasında yaşanan "ciddi saldırı" yaklaşık kırk dakika sürdü.

57 yaşındaki Baggio, mülküne giren beş silahlı adamla mücadele etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı ve ailesiyle birlikte bir dolaba kilitlendi. Soyguncular saatler ve mücevherler çaldıktan sonra Baggio, kendini kurtarıp polisi aradı.

Baggio, geceyi hastanede geçirdi ve dikiş atılması gerekti. Polis, olayı soruşturuyor.

Kariyerinin tamamını İtalya'da geçiren Baggio, Juventus, AC Milan ve Inter Milan'da oynayarak iki Serie A şampiyonluğu kazandı. 1993'te Juventus'un UEFA Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu ve FIFA Yılın Oyuncusu seçildi. 1994 Dünya Kupası finalinde Brezilya'ya karşı kaçırdığı penaltıyla hatırlanıyor.

Futbolu bıraktıktan sonra Baggio, 2010'da İtalyan Futbol Federasyonu'nun teknik sektör başkanı oldu, ancak 2013'te bu görevden istifa etti. Ayrıca, BM elçisi olarak hayır işlerinden ötürü övüldü ve deprem ve hastalıklardan etkilenen bölgeler için para topladı.