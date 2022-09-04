Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski hakem Sedat Kant vefat etti

Spor Haberleri

Eski hakem Sedat Kant vefat etti

Eski milli hakemlerden Sedat Kant hayatını kaybetti.

Eski milli hakemlerden Sedat Kant hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Eski milli hakemlerimizden Sedat Kant'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Sedat Kant'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sedat Kant'ın cenazesinin bugün ikindi vakti İstanbul Erenköy Zihni Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Türkiye Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title