Eski hakem Sedat Kant vefat etti Spor Haberleri Eski milli hakemlerden Sedat Kant hayatını kaybetti. Eski milli hakemlerden Sedat Kant hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Eski milli hakemlerimizden Sedat Kant'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Sedat Kant'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Sedat Kant'ın cenazesinin bugün ikindi vakti İstanbul Erenköy Zihni Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi. Spor Kaynak: AA / Hilmi Sever Türkiye Futbol Spor Haberler

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