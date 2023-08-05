Eski Futbolcunun Vefatı İki Ege Kulübünde Üzüntü Yarattı

İzmir temsilcisi Aliağa Futbol Kulübü ve Manisa ekibi Somaspor'un eski futbolcusu Süleyman Karaali Tekden'in kalp krizi sonucu vefat etmesi, kulüplerde büyük üzüntü yarattı. Aliağa Futbol Kulübü ve Somaspor, taziye mesajı paylaşarak oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.