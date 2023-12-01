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Eski futbolcuların dolandırıldığı olayla ilgili tehdit görüntüleri ortaya çıktı

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Eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın boş arazide tehdit altında kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı.

Seçil Erzan'ın tehdit altında çekildiği iddia edilen görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın boş arazide tehdit altında kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı.

Aralarında eski futbolcuların da olduğu 18 kişinin dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan ifadesinde tehdit edildiğini söylemişti. Gelişmeler sonrasında Erzan'ın tehdit altında çekildiği iddia edilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, boş bir arazide olduğu görülen aracın içinde bulunan Erzan'ın gözlerinin şiş olduğu görülüyor. Araçta bulunan kişi ya da kişiler söylediklerini Erzan'a tekrarlatıp kayda alıyor.

"Moci bir kuruş para almadı, Nazlı da"

Erzan video görüntülerinde, "Merhaba Süleyman Amca, sana vermiş olduğumuz Moci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinde bir çıkarı yok. Tamamen bana yardım etmek amacıyla yaptılar. Senden çok rica ediyorum onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma. Hemen onları lütfen iade et. Hiçbir şey yok çünkü" dediği duyuluyor. Görüntüde araya giren bir şahıs da, "Bir kuruş para almadığımı da söyle" dedikten sonra Erzan, "Moci bir kuruş para almadı, Nazlı da" ifadelerini kullanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Seçil Erzan Banka Dolandırıcılık Tutuklama Güvenlik Suç Futbol 3. Sayfa Spor Haberler

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