Haberler

Eski Fenerbahçe Yöneticisi Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu Açıklamaları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu transferinin ödemelerinin devam ettiğini ve Fenerbahçe'den hiçbir futbolcunun bahis soruşturmasında yer almamasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Eski Fenerbahçe Yöneticisi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili ödemelerin özel imaj kontratıyla beraber şirketi tarafından ödenmeye devam ettiğini söyledi. Safi, bahis soruşturmasında Fenerbahçe'den hiçbir futbolcunun olmamasının kendileri adına mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Eski Fenerbahçe Yöneticisi Hakan Safi, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'ne katıldı. Etkinlik sonrası Hakan Safi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu transferinde, yönetimin değişmesinin ardından ödeme yapılmadığı iddialarıyla ilgili konuşan Safi, "Ben sosyal medyayı çok takip etmiyorum. Bana da arkadaşlarım söyledi. Açıkçası şaşırdım ama söyleyen kişinin kim olduğunu söyleyince de şaşırmadım. Biz bir hayal kurduk, hedef koyduk. Hayatı bana benzeyen bir topçu transfer etmek istedim. Niye Kerem derseniz, o da Anadolu'dan çıkmış gelmiş genç bir topçumuz. Yetenekli birisi. Fırsat verildiğinde neler yapabileceğini göstermesi açısından çok önemli birisiydi. Biz de ona bu fırsatı tekrar verdik. Kerem Fenerbahçe'ye geldi. Açıkçası bana hayatımın boyunca bu kadar fırsat verilmedi. Daha zor yollardan geldik. Biz de Kerem'in hayat yolculuğunda bir atım attık. Kerem'i buraya transfer ettik. Benim sözüm paradan daha kıymetli dedim. Biz seçim sürecinde, seçim yatırımı olarak getirmedik. Ben getirmedim açıkçası. Ali Başkan bana söyledi; 'İstiyorsan kontratına madde yazalım. Seçimi kazanamazsak sen Kerem'in parasını ödemekten vazgeç istiyorsan' Ben de; 'Olmaz. Benim camiaya, size, yönetimi ve Kerem'e verdiğim bir söz var. Kazansak da kazanmasak da ben bu parayı vermeye devam edeceğim. Benim de sözüm paradan kıymetli' dedim. Kerem de parasını özel imaj kontratıyla beraber bizim şirketimizden almaya devam ediyor. Benim üzerimden prim yapmaya çalışıyorlar. Bizim artık sahaya konsantre olmamız lazım. Bir tane Fenerbahçe var. Rakiplerimize odaklanalım. Geçen sene olduğu gibi bu sene de fırsatımız şu an geldi. Kerem de takımına destek ve katkı vermeye devam ediyor. Göreceksiniz daha güzel işler yapacak. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlayacağız. Bu konuları kapatalım. Ben de artık Kerem'le ilgili gündeme gelmek istemiyorum. Anlamsız şekilde ismimizi kullanıyorlar. Fenerbahçe ile eş zamanlı olarak onlar diğer topçuların ben de Kerem'in parasını ödemeye devam ediyorum. Bu olayda bu şekilde devam edecek. Bununla ilgili basında çıkan haberlere kimse inanmasın" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'den futbolcu olmaması bizim için mutluluk verici"

Futbol müsabakalarında görev yapan bir kısmı hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin de karıştığı bahis soruşturmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Safi, "Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da buradan teşekkür ediyorum. Cesaretinden ve bu işin üzerine gittiği için. Bugün de toplantıları var ve devam edecek. Fenerbahçe'den futbolcu olmaması bizim için mutluluk verici. Diğer kulüplerden kimlerin çıktığını, kaç kişi olduğunu spor kamuoyunun taktirine bırakıyorum. Bizler de iş adamıyız, sponsoruz. Bizler de kirli futbolun içerisinde yer almak istemeyiz. O yüzden içimizde bu işleri ne kadar yapan, eden varsa onların temizlenmesi gerekiyor. Bizim gibi spor sevdalısı iş adamları, iş insanlarının temiz futbolun olduğu yerde sponsorlukları devam ettirmesi gerekiyor. Yoksa kirli olan oyunda ben değil, hiç kimse olmaz. Gidebildiği yere kadar gitmesi gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
İBB iddianamesinde hiyerarşik şema! 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor

İddianamede hiyerarşik şema! 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan hastane randevusu alacak vatandaşlara kritik uyarı

Hastane randevusu alacaklar dikkat! Bakanlıktan kritik bir uyarı var
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor

Küçük Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
Bakanlıktan hastane randevusu alacak vatandaşlara kritik uyarı

Hastane randevusu alacaklar dikkat! Bakanlıktan kritik bir uyarı var
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.