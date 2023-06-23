Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Ali (Koç) Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Aday dersen, aday çıkar. Hiç kimse çıkmazsa...
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Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Ali (Koç) Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Aday dersen, aday çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım." dedi.
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Ali (Koç) Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Aday dersen, aday çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım." dedi.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor