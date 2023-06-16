Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: "Ali Koç ve yönetimine düşen mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek...
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Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: "Ali Koç ve yönetimine düşen mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir.
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: "Ali Koç ve yönetimine düşen mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir."
Sizce #Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü kim olmalı?— Haberler.com (@Haberler) June 13, 2023