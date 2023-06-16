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Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: 'Ali Koç ve yönetimine düşen mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek...

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: "Ali Koç ve yönetimine düşen mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek...

Spor Haberleri

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: "Ali Koç ve yönetimine düşen mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: "Ali Koç ve yönetimine düşen mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir."

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Haberler

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