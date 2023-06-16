Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: "Ali Koç ve yönetimine düşen mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek...

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: "Ali Koç ve yönetimine düşen mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir.