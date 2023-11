Eski basketbolcudan Sinop'ta Kasım ayında deniz keyfi

SİNOP - Eski basketbolcu Mete Felek, boş zamanlarını yüzerek değerlendiriyor. Kasım ayıda denize giren Felek, yüzmenin faydalarından bahsederek Sinop'un dört mevsim yüzmeye elverişli olduğunu söyledi.

Eski basketbolcu Mete Felek, uzun yıllar farklı kulüplerde basketbol oynadıktan sonra memleketi Sinop'a döndü. Ülker spor altyapısında yetiştikten sonra Galatasaray'da ve farklı takımlarda basketbol oynayan Felek, memleketine döndükten sonra beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Spor yapmayı bir yaşam tarzı haline getiren Felek, boş zamanlarında koşuyor ve suyun sıcaklığının müsait olduğu günlerde yüzüyor. Sinop'un dört mevsim denize girmeye elverişli bir iklimi olduğuna dikkat çeken Felek, yüzmenin faydalarından bahsederken yüzmeyi herkese tavsiye etti.

Sinop'un yüzme ve diğer sporlar için elverişli olduğunu belirten Felek, "Yüzme beden ve ruh sağlığı için önemli. Bunu ben gündelik hayatımda spor anlamında yerine getiriyorum. Bu mevsimde yüzmemin nedeni, suyun biraz serin olması ve bedene bu manada çok katkısı olmasıdır. Bunu periyodik antrenman olarak da yapıyorum. Diğer zamanlarda hem koşuyor hem yüzüyorum. Sinop'un bu tür olanakları var insanlar için. Bir yerde de örnek teşkil etmek istiyorum. Suyun girilebilir olduğu zamanlar da hava güzel olduğu zaman bir şekilde yüzmeye vakit ayırıyorum. Deniz bugün gayet güzeldi, herkesin girebileceği bir sıcaklıktaydı. Güneşli bir hava olsaydı başkaları da girebilirdi" dedi.

Yüzmenin fiziksel ve ruhsal faydalarına dikkat çeken Felek, "Yüzmek bir terapi gibi, yüzerken kişi kendiyle baş başa kalıyor. Bedenen vücudun tüm kasları çalıştığı için bedenen de çok anlamlıdır. Bu nedenle fiziksel ve ruhsal olarak çok olumlu etkileri olduğunu düşünüyorum. Sinop sonuçta bir doğa harikası, Karadeniz'in incisi, bende burada olmaktan ve buralı olmaktan gurur duyuyorum. Dolayısıyla şu mesajı vermek istedim: Sinop doğa güzellikleri yanında balıkçılık ve deniziyle de çok önemli bir noktadadır, buna katkı olarak buranın denizinin her mevsim girilmeye uygun olduğunun mesajını vermek isterim. Sadece doğal güzellik olarak değil, bununla ilgili merakı olan insanların da her mevsim gelip burada denize girebileceklerini söyleyebilirim. Ben bunu yapıyorum, yaz kış bir şekilde hava şartları müsait olduğu zaman her zaman denize girmeyi uyguluyorum. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.