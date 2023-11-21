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Eski basketbol hakemi Nejat Duran hayatını kaybetti

21 Kasım 2023 22:41 , Son Güncelleme: 22:42 Spor Haberleri Abone Ol

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, eski basketbol hakemlerinden Nejat Duran'ın cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek. Duran, 1965 yılında hakemliğe başlamış ve 1988 yılında kariyerini sonlandırmıştı.