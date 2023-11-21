Eski basketbol hakemi Nejat Duran hayatını kaybetti
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Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, eski basketbol hakemlerinden Nejat Duran'ın cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek. Duran, 1965 yılında hakemliğe başlamış ve 1988 yılında kariyerini sonlandırmıştı.
Eski basketbol hakemlerinden Nejat Duran, hayatını kaybetti.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Duran'ın cenazesi, yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Hakemliğe 1965 yılında başlayan Nejat Duran, 1968 yılında milli hakem, 1973 yılında ise FIBA hakemi oldu. Duran, 1988 yılında hakemlik kariyerini sonlandırdı.
Kaynak: AA / Spor