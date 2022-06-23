Eski Bakan Faruk Özak'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret - Haberler

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Eski Bakan Faruk Özak'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Eski Bakan Faruk Özak'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Faruk Özak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Faruk Özak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyaretinde Özak, Başkan Büyükekşi ve yönetimine başarı dileklerini iletti.

Ziyarette Büyükekşi tarafından Faruk Özak'a günün anısına A Milli Takım forması takdim edildi.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Kasapoğlu Mehmet Büyükekşi Faruk Özak Spor Haberler

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