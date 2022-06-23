Eski Bakan Faruk Özak'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret
AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Eski Gençlik ve Spor Bakanı Faruk Özak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.
Eski Gençlik ve Spor Bakanı Faruk Özak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyaretinde Özak, Başkan Büyükekşi ve yönetimine başarı dileklerini iletti.
Ziyarette Büyükekşi tarafından Faruk Özak'a günün anısına A Milli Takım forması takdim edildi.
AA / Yunus Kaymaz - Spor