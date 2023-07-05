Eski Avustralya Futbolu Oyuncusu Heather Anderson KTE Teşhisi Konulan İlk Kadın Sporcu Oldu

Eski Avustralya futbolu oyuncusu Heather Anderson'ın ölümünden sonra yapılan incelemede, kronik travmatik ensefalopati (KTE) yani pugilistik demans teşhisi konuldu. Anderson, KTE teşhisi konulan ilk kadın sporcu olarak kaydedildi. KTE hastalığı, hafıza kaybı, depresyon ve ruh hali değişimlerine neden oluyor ve genellikle sert fiziksel temas gerektiren sporlarda ve savaş gazilerinde görülüyor. Bu durum, kadın sporcular için bir uyarı niteliği taşıyor.

Eski Avustralya futbolu oyuncusu Heather Anderson'ın, ölümünden sonra yapılan incelemede, "pugilistik demans" olarak da bilinen kronik travmatik ensefalopati (KTE) teşhisi konulan ilk kadın sporcu olduğu ortaya çıktı.

KTE hastalığıyla mücadele için kurulan "The Concussion Legacy Foundation" adlı vakıftan yapılan açıklamada, Kasım 2022'de hayatını kaybeden Avustralya Futbolu Kadın Ligi takımlarından Adelaide'in eski futbolcularından Anderson'a dair yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Futbolcunun beyni, 28 yaşında hayatını kaybetmesi ardından ailesi tarafından incelenmek üzere bağışlandı.

Beyin zarı incelenen Anderson'a KTE teşhisi konulurken, vakfın açıklamasında oyuncunun KTE teşhisi konulan ilk kadın sporcu olduğuna yer verildi.

Kadın sporcunun beyin zarının neredeyse tamamında çoklu KTE lezyonlarına ve anomalilere rastlandığını dile getirilirdi.

Genelde boks, Amerikan futbolu gibi sert fiziksel temasa dayalı oyunlarla ilgilenen sporcularda ve savaş gazilerinde görülen "pugilistik demans" olarak bilinen KTE, hafıza kaybı, depresyon ve şiddetli ruh hali değişimlerine neden oluyor.

KTE, kadınlara nazaran daha yaygın olarak erkeklerde görülüyor.

Vakfın başkanı Chris Nowinski, ilk kez bir kadın sporcuda KTE vakasının görülmesinin, kadın sporları için bir ikaz olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Avustralya futboluna 5 yaşında başlayan Anderson 2017'de beyin sarsıntısı geçirmiş ve aynı yıl omuzundaki sakatlık nedeniyle sporu bırakmıştı.