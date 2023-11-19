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Eski atlet Sabahattin Mayruk hayatını kaybetti

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Türkiye Atletizm Federasyonu, eski Türkiye şampiyonu Sabahattin Mayruk'un vefat ettiğini duyurdu.

Türkiye Atletizm Federasyonu, eski Türkiye şampiyonu Sabahattin Mayruk'un vefat ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "1961 doğumlu eski Türkiye cirit atma şampiyonu ve eski Merkez Hakem Kurulu Üyemiz Sabahattin Mayruk vefat etmiştir. Ailesine başsağlığı, merhuma Allah'tan rahmet dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Spor

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