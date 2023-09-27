Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Galatasaray Kulübüne ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Galatasaray Stadyum Müzesi gezildi ve kulüp başkanı ile görüşme gerçekleştirildi.

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Galatasaray Kulübüne ziyarette bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleştirilen ziyaret öncesi Christian Wulff ve beraberindeki heyet, Galatasaray Stadyum Müzesi'ni gezdi.

Christian Wulff, daha sonra Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin daha iyiye gitmesi yönünde istişarede bulunuldu.