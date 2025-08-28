Esin Handal, K2 Zirvesiyle Türk Dağcılık Tarihine Geçmeyi Hedefliyor

Tırmanışlarıyla "Kar Leoparı" ünvanını elde eden Esin Handal, dağcılığın "olimpiyat şampiyonluğu" olarak nitelendirilen 14x8000 projesini tamamlayarak Türk dağcılık tarihine geçmeyi hedefliyor.

Kariyerine 2000 yılında Ilgaz Dağı'na yaptığı tırmanışla başlayan 45 yaşındaki Handal, dağcılık kariyerinde birçok başarıya imza attı.

Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarında zorlu şartlarda tırmanışlar gerçekleştiren Handal, 2019 yılında, eski Sovyetler Birliği sınırlarında bulunan ve yükseklikleri 7 bin metrenin üzerinde olan 5 dağa tırmanan dağcılara Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından verilen "Kar Leoparı" ünvanını elde eden ilk Türk kadın oldu.

Bu başarısının ardından hedef büyüten Handal, 11 Ağustos'ta dünyanın en yüksek ikinci dağı olan Pakistan'daki K2'nin zirvesine ulaştı.

Toplam 8 bin 611 metre yükseklikteki K2 tırmanışıyla "14x8000" projesinin ilk ayağını geride bırakan Handal, aralarında Everest'in de bulunduğu 8 bin metrenin üzerindeki 13 zirveye daha çıkarak, bunu başaran ilk Türk dağcı Tunç Fındık'ın ardından bu başarıya ulaşan ilk Türk kadın olmayı hedefliyor.

"Dağlara çıkmak kendi gücümü keşfetmemi sağlıyor"

Esin Handal, AA muhabirine, yaklaşık 25 yıldır dağcılıkla uğraştığını, son 10-15 yıldır ise bu spora daha fazla odaklandığını söyledi.

"Kar Leoparı" ünvanını almak için 7 bin metreyi aşan 5 dağa tırmandığını belirten Handal, bu ünvanı elde eden dünyadaki 32. kadın olduğunu kaydetti.

K2'nin dünyanın en zorlu ve tehlikeli zirvelerinden biri olduğuna işaret eden Handal, "Birçok dağcı, kariyerini K2 Dağı'na tırmanarak tamamlamak ister. Bu benim de hayalimdi. Yıllarca çalıştım ve başarılı tırmanış gerçekleştirdim. Bu sezon K2 Dağı'na çıkan yalnızca 15 dağcı oldu. Şartlar çok zordu kar yağışı azdı. Taş düşmeleri ve çığlar nedeniyle çok sayıda kaza yaşandı. İki aylık sancılı ve zor bir süreçti." diye konuştu.

Handal, tırmanış sırasında pes etmeyi düşündüğü anların da olduğunu aktararak, besin zehirlenmesi yaşadığını hatta bir noktada geri dönmek istediğini ancak ekip arkadaşlarının desteğiyle sürece devam ederek zirveye ulaştığını dile getirdi.

Zirvede Türk bayrağı açmayı planladığını ancak çığ nedeniyle malzemelerini kaybettiğini belirten Handal, "Üzerimde bayrak motifli amblem vardı, onu açtım. Cep telefonum ve fotoğraf makinem donduğu için başkasından fotoğraf çekmesini rica ettim." ifadesini kullandı.

Dünyanın 8 bin metre üzerindeki 14 zirvesine çıkmayı hedefleyen ve K2 Dağı'na tırmanarak projesinin ilk ayağını geride bırakan Handal, "Bu zirveler arasında Everest de bulunuyor. Sağlığım el verdiği sürece bu projeyi gerçekleştirmeyi planlıyorum." dedi.

Dağcılık kariyerini sürdürebilmek için Türkiye'de rehberlik ve danışmanlık yaptığını aktararak, Almanya'da ise çeşitli işlerde çalıştığını anlattı.

Handal, dağlara çıkmanın bir kadın olarak kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Dağlara çıkmak kendi gücümü keşfetmemi sağlıyor. Şehirde gücümüzü kullanabileceğimiz alanımız yok. Sınırlarımı zorlayamıyorum. K2 ana kampında farklı ülkelerden insanlarla tanıştım. Seneye başka bir 8 binlik dağda buluşmak üzere sözleştik." şeklinde konuştu.

"Kar Leoparı" ünvanını kazanmasının ardından özellikle kadınlardan yoğun ilgi gördüğünden bahseden Handal, birçok kişinin kendisiyle tırmanış yapmak istediğini sözlerine ekledi.