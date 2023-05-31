Eşin Group, Nazilli Belediyespor'un sponsorluğunu sonlandırdı

Nazilli Belediye spor'a geçtiğimiz yıl adını vererek sponsor olan Eşin Group, kulüp ile arasındaki sözleşmeyi tek taraflı feshederek sponsorluğunu sonlandırdı.

Geçtiğimiz yıl Rıdvan Eşin'in isim sponsorluğunu alması ile Nazilli Belediye spor'un yeni isminin Eşin Group Nazilli Belediye spor olması kararlaştırılmış ve kulüp yeni ismi ile anılmaya başlanmıştı. Eşin Group, siyah beyazlı kulübe ihtar çekerek 2022 Nisan ayından bu yana sürdürdüğü sponsorluk anlaşmasını tek taraflı feshederek desteğini sonlandırdığını duyurdu. Eşin Group'un bu hamlesi Nazillililer başta olmak üzere tüm sporseverleri şaşırttı.

Nazilli Belediye spor kulübünden yapılan açıklamada, "14.04.2022 tarihinde Adiloğlu Otelcilik Tarım İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. (Eşin Group) ile Nazilli Belediye Spor Kulübümüz arasında imzalanan sponsorluk anlaşması, sponsor firma tarafından tek taraflı fesih edildiği ihtarını üzülerek almış bulunmaktayız. Kulübümüz tarafından sözleşmenin esaslı unsurlarının tamamı yerine getirilmesine rağmen, söz konusu sponsor firma yetkilileri tarafından gönderilen ihtarnamede sözleşmeden kaynaklı 3/3, 3/4, 3/5, 3/7 ve 3/8 maddelerinin düzenlenen hükümlerce yerine getirilmediği dile getirilmiştir. Ancak sponsor firma ile daha önce yapılan görüşmeler ve sunulan evraklardan anlaşılacağı üzere, tesislerimize yapılacak olan sponsor firma reklam panosu hariç tüm yükümlülüklerimizin yerine getirildiği görülmüştür. Firma yetkililerinin sözleşmede yer alan maddelerle ilgili ihtara cevap verilmiş olup, elimizde sponsor firma yetkilisine gönderilen onay mesajları da dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerin gerek Nazilli Belediye spor Kulübü tarafından gerekse Nazilli Belediyesi tarafından sözleşmenin esaslı unsurlarının tamamının yerine getirildiği anlatılmıştır. Sponsor firma reklam yüzü Rıdvan Eşin'in milletvekilliği seçim sürecinde taleplerini kabul etmememizin ardından seçim sürecinin hemen ardından ihtarname yollayarak sözleşmeyi feshetmesini spor kamuoyunun takdirine sunuyoruz. 14.04.2022 tarihinde imzalanan sözleşme, ihtar eden sponsor firmanın talebi üzerine sonlandırılması yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olup, bugünden itibaren kulübümüzün ismi Nazilli Belediye Spor Kulübü olarak anılacaktır. İhtara istinaden itirazlar da kulübümüz tarafından yasal yollardan devam edecektir. Kamuoyuna ilan ederiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN