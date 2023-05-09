Eşin Group Nazilli Belediyespor U17 takımı Türkiye üçüncüsü oldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'un U17 takımı Antalya'da düzenlenen finallerden Türkiye üçüncüsü olarak döndü. TFF U17 Bölgesel Gelişim Ligi'nde mücadele eden Nazilli Belediyespor, Antalya'daki final maçlarında yarı finalde Kocaelispor'a yenildikten sonra Bursa Yıldırımspor ile 3'üncülük maçında karşı karşıya geldi. Nazilli, normal süresi 1-1 biten karşılaşmayı seri penaltı atışları sonrasında 4-3 kazanarak U17'de sezonu Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal, "U17 takımımız şampiyonluk mücadelesi verirken yarı final karşılaşmasında rakibine mağlup olarak üçüncülük maçı oynadı. Türkiye üçüncüsü olan tüm futbolcularımızı, teknik adamlarımızı, çalıştırıcılarımızı yürekten kutluyorum. Takımımız içerisinde çok genç, çok da başarılı A takımımızın kadrosunu oluşturabilecek oyuncularımız bulunuyor" dedi.