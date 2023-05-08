Eşin Group Nazilli Belediyespor düşme hattında

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda 2 galibiyetten sonra Somaspor deplasmanını 2-0 kaybeden Eşin Group Nazilli Belediyespor, düşme hattının 3 puan üzerinde kaldı. Bitime tek maçı kalan siyah-beyazlı ekip bu hafta rakipleri sahaya çıkarken haftayı bay takım olarak geçecek. Nazilli, son hafta ise düşme-kalma yarışındaki ekiplerden, Süper Lig şampiyonu apoletli köklü rakibi Bursaspor'u ağırlayacak.

Mücadeleyi bırakmayacaklarını söyleyen teknik direktör Mesut Toros, "Ligin son haftasında kendi sahamızda oynayacağımız Bursaspor maçı bizim için çok önemli. Savaşımızı bırakmadan herkesi soğukkanlı olmaya davet ediyorum. Taraftarımızdan da Bursaspor maçının son düdüğüne kadar destek olmalarını istiyorum. Bu maça hazırlanırken olumsuz bir hava istemiyoruz, birlik olmamız gerekiyor. Biz birlik olduğumuzda neler yapabildiğimizi herkese gösterdik" açıklamasını yaptı.