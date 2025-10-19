Haberler

Esenler Erokspor ve Bodrum FK 1-1 Berabere Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Fredy ve Kayode golleriyle skora eşitlik getirdi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

29. dakikada Ajeti'nin savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Fredy'nin ceza sahası sol çaprazında yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

39. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Seferi'nin çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

45+1. dakikada Recep Niyaz'ın ara pasında topla buluşan Kayode'nin ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

70. dakikada sağ tarafta topla buluşan Amilton ortasını yaptı. Ceza sahası sol çaprazında pası alan Berat Luş'un uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya gitti.

Hakemler: Zorbay Küçük, Kadir Akıllı, Ethem Potuk

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz (Yunus Emre Gedik dk. 58), Nzaba, Anıl Yaşar, Hayrullah Bilazer, Jack (Tugay Kacar dk. 68), Mikail Okyar, Amilton, Recep Niyaz (Alper Karaman dk. 85), Faye (Berat Luş dk. 68), Kayode (Catakovic dk. 85)

Yedekler: Birkan Tetik, Onur Ulaş, Altar Han Hidayetoğlu, Enes Alıç, Cavare

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Brazao (Dimitrov dk. 77), Fredy, Ahmet Aslan (Yusuf Sertkaya dk. 77), Seferi (Ege Bilsel dk. 90+4), Celal Dumanlı (Ali Habeşoğlu dk. 67)

Yedekler: Bahri Tosun, Mustafa Erdilman, Imeri, Mert Yılmaz, Furkan Apaydın, İsmail Tarım

Teknik Direktör: Burhan Eşer

Goller: Kayode (dk. 45+1) (Esenler Erokspor), Fredy (dk. 29) (Bodrum FK)

Sarı kart: Ali Aytemur (Bodrum FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti

Fiyatı 600 bin TL'ye çıktı! Görmek isteyen tarlaya akın ediyor
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz

Icardi için transfer itirafı: Onu takımımızda düşünmüyoruz
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Süper Lig'de nefes kesen maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı

Yok böyle maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı, süre yetmedi
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
Liverpool'a Anfield'da 10 yıl aradan sonra şok!

Cimbom'a yenilen Liverpool'un beli doğrulmadı! 10 yıl sonra şok
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.