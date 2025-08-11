Esenler Erokspor ve Adana Demirspor 2-2 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 1. hafta kapanış mücadelesinde Esenler Erokspor ile Adana Demirspor 2-2 berabere kalarak, sezonu puanla açtı.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Sıraç Akpınar

Esenler Erokspor: Muhammed Birkan Tetik, Eray Korkmaz (Dk. 87 Hayrullah Bilazer), Cavare, Nzaba, Enes Alıç (Dk. 80 Yunus Emre Gedik), Kanga (Dk. 71 Kayode), Tugay Kacar, Faye, Berat Luş (Dk. 46 Alper Karaman), Amilton (Dk. 71 Jack), Catakovic

Adana Demirspor : Deniz Dönmezer, Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Caner Kaban, Ali Arda Yıldız, Osman Kaynak, Sefa Gülay (Dk. 75 Kürşat Türkeş Küçük), Ahmet Yılmaz (Dk. 75 Halil Eray Aktaş), Salih Kavrazlı, Enes Erol, Ozan Demirbağ (Dk. 86 Muhammed Ergen)

Goller: Dk. 18 Faye, Dk. 79 Catakovic (Esenler Erokspor), Dk. 55 Sefa Gülay, Dk. 67 Ozan Demirbağ ( Adana Demirspor )

Sarı kartlar: Dk. 23 Faye, Dk. 49 Alper Karaman, Dk. 70 Nzaba (Esenler Erokspor), Dk. 77 Halil Eray Aktaş ( Adana Demirspor )

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
