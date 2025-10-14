Esenler Erokspor, Kevin Pangos'u Transfer Etti

Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyun kurucu Kevin Pangos'u transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Yeni sezonda takımımızın başarısı için ter dökecek olan Kevin Pangos'a, formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tecrübeli basketbolcu, son olarak İtalya'nın Napoli Basket takımında forma giydi.