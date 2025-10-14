Haberler

Esenler Erokspor, Kevin Pangos'u Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyun kurucu Kevin Pangos'u transfer etti. Kulüp, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada Pangos'a başarılar diledi.

Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyun kurucu Kevin Pangos'u transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Yeni sezonda takımımızın başarısı için ter dökecek olan Kevin Pangos'a, formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tecrübeli basketbolcu, son olarak İtalya'nın Napoli Basket takımında forma giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

IMF'den Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek güncelleme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracını muayeneye götüren vatandaştan vahim iddia: Kendinizi sömürtmeyin

Aracını muayeneye götüren vatandaştan vahim iddia
''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekileceklerini açıkladılar

''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekilecekleri açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.