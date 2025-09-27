Haberler

Esenler Erokspor, Iğdır FK'ya 3-2 Mağlup Oldu

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Iğdır FK'ya 3-2 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'ya 3-2 mağlup oldu.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Yusuf Susuz, Güner Mumcu Taştan

Esenler Erokspor: Birkan Tetik, Eray Korkmaz, Anıl Yaşar, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar (Jack dk. 63), Amilton, Recep Niyaz (Alper Karaman dk. 78), Kanga (Catakovic dk. 78), Berat Luş (Faye dk. 78), Kayode

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Onur Ulaş, Altar Han Hidayetoğlu, Muhammet Harun Genç, Oğulcan Kestane, Enes Işık

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Iğdır FK: Sinan Bolat, Serkan Asan (Rotariu dk. 56), Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Güray Vural, Oğuz Kağan Güçtekin, Doğan Erdoğan (Ali Kaan Güneren dk. 62), Ahmet Engin (Eyüp Akcan dk. 55), Gökcan Kaya, Fofana, Koita (Mendes dk. 72)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Alperen Selvi, Caner Cavlan, Özder Özcan, Eysseric, Suarez

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Kayode (dk. 25), Recep Niyaz (dk. 51) (Esenler Erokspor), Ahmet Engin (dk. 7), Koita (dk. 9), Fofana (dk. 56) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Recep Niyaz, Amilton, Faye (Esenler Erokspor), Oğuz Kağan Güçtekin, Serkan Asan, Koita, Güray Vural (Iğdır FK) - İSTANBUL

