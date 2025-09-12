Esenler Erokspor, Hatayspor'u 4-1 Mağlup Etti

ESENLER Erokspor, 1'inci Lig'in 5'inci haftasında sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 4-1 mağlup etti.

1'inci Lig'in 5'inci haftasında Esenler Erokspor, evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadelede Mehmet Ali Özer düdük çaldı. Mehmet Ali Özer'in yardımcılıklarını ise Mehmet Pekmezci ile Hasan Erdoğan üstlendi. Gollü geçen karşılaşmayı ev sahibi ekip Esenler Erokspor, 4-1 kazandı. Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 72'nci dakikada Olarenwaju Kayode, 26'ncı dakikada Amilton ve 62'nci dakikada Alper Karaman kaydetti. Hatayspor'un tek golü ise 51'inci dakikada Funsho Bamgboye'den geldi. Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 10'a çıkarırken, Hatayspor ise 2 puanda kaldı.