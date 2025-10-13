Esenler Erokspor, Glint Manisa Basket'i 95-75 Yenerek Galip Geldi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. haftada Esenler Erokspor, Glint Manisa Basket'i deplasmanda 95-75 mağlup etti. Maçın skor dağılımı 1. periyot 21-21, devre 41-46, 3. periyot 53-74 olarak gerçekleşti.
Salon: Muradiye
Hakemler: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Uğur Akyıldız
Glint Manisa Basket: Yiğit Onan 12, Mintz 21, Zemaitis 9, Mobley 14, Altan Çamoğlu 6, Scrubb 3, Smith 6, Johnson 2, Buğra Çal 2
Esenler Erokspor: Crawford 20, Cornelie 12, Egehan Arna 14, Love 9, Ahmet Düverioğlu 2, Erten Gazi 2, Galloway 16, Simmons 13, Thurman 7, Gant
1. Periyot: 21-21
Devre: 41-46
3. Periyot: 53-74
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Glint Manisa Basket'i 95-75 mağlup etti.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor