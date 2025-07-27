Esenler Erokspor, Galatasaraylı Berat Luş'u Kadrosuna Katıyor
1'inci Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, Galatasaray'ın genç futbolcusu Berat Luş ile anlaştığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya hoş geldin diyerek başarılı bir sezon diledi.
1'inci Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, Galatasaray'ın 18 yaşındaki futbolcusu Berat Luş'u kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray forması giyen Berat Luş ile anlaşmaya varmıştır. Berat Luş'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-yeşil formamızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor