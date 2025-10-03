Haberler

Esenler Erokspor, Boluspor'u Deplasmanda 3-1 Yendi

Esenler Erokspor, Boluspor'u Deplasmanda 3-1 Yendi
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Boluspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Hasani Boluspor'un, Hayrullah Bilazer ve Jack ise Esenler Erokspor'un gollerini kaydetti.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran

Boluspor : Orkun Özdemir, Onur Öztonga, Lima (Dk. 69 Amdurrahman Üresin), Devran Şenyurt, Liço, Hasani, Doğancan Davas, Mustafa Çaylı (Dk. 57 Arda Usluoğlu), Kouagra, Onur Öztonga, Boakye (Dk. 57 Rasheed), Balbudia

Esenler Erokspor: Osman Çetin, Mikail Okyar, Kayode (Dk. 87 Faye), Kanga, Nzaba, Seyfettin Yaşar, Eray Korkmaz, Recep Niyaz (Dk. 72 Alper Karaman), Berat Luş (Dk. 61 Jack), Hayrullah Bilazer, Amilton (Dk. 86 Altar Han Hidayetoğlu)

Goller: Dk. 7 Hasani ( Boluspor ), Dk. 31 Hayrullah Bilazer, Dk. 68 ve Dk. 78 Jack ( Esenler Erokspor)

Kırmızı kart: Dk. 42 Kanga ( Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 46 Mustafa Çaylı, Dk. 47 Lima, Dk. 58 Balbudia, Dk. 66 Liço, Dk. 90+5 Doğancan Davas ( Boluspor ), Dk. 42 Recep Niyaz, Dk. 83 Alper Karaman ( Esenler Erokspor)

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Boluspor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
