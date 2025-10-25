Haberler

Esenler Erokspor, Bahçeşehir Koleji'ni Mağlup Etti

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Esenler Erokspor, Bahçeşehir Koleji'ni 83-65'lik skorla yenerek ligdeki 2. galibiyetini aldı ve rakibi ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özge Şentürk Bayraktar, Kerem Yılmaz

Bahçeşehir Koleji: Homesley 14, Kenan Sipahi 9, Mitchell 13, Cavanaugh 8, Williams 6, Koprivica 4, Furkan Haltalı, Ponitka 8, İsmet Akpınar, Göktuğ Baş, Hale 3

Esenler Erokspor: Crawford 26, Galloway 7, Simmons 6, Egehan Arna 3, Cornelie 7, Pangos 5, Thomas Akyazılı 3, Thurman 8, Love 9, Metehan Akyel 2, Ahmet Düverioğlu 7

1. Periyot: 13-21

Devre: 29-50

3. Periyot: 53-60

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Esenler Erokspor, konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 83-65 yendi.

Bu sonuçla Esenler Erokspor, ligdeki 2. galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise ilk yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
