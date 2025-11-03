Haberler

Esenler Erokspor, Arca Çorum FK'yi 3-1 Yenerek Galip Geldi

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Esenler Erokspor, Arca Çorum FK'yi 3-1 mağlup etti. Maçta Kayode ve Faye'nin golleri dikkat çekti.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Harun Terin, Arif Dilmeç

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Cavare, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Tugay Kaçar (Dk. 88 Jack), Mikail Okyar, Faye (Dk. 89 Enes Alıç), Kanga (Dk. 76 Recep Niyaz), Amilton (Dk. 82 Berat Luş), Kayode (Dk. 82 Catakovic)

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Oğulcan Çağlayan, Oğuz Gürbulak (Dk. 80 Eren Karadağ), Aleksic (Dk. 88 Semih Akyıldız), Samudio (Dk. 80 Atakan Akkaynak), Eze

Goller: Dk. 18 Kayode, Dk. 69 ve Dk. 83 Faye (Esenler Erokspor), Dk. 31 Oğulcan Çağlayan (Penaltıdan) (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 29 Nzaba (Esenler Erokspor), Dk. 17 Attamah, Dk. 44 Erkan Kaş, Dk. 90+3 Oğulcan Çağlayan (Arca Çorum FK)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Esenler Erokspor, Arca Çorum FK'yi 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
