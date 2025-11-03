Esenler Erokspor, Arca Çorum FK'yi 3-1 Yenerek Galip Geldi
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Esenler Erokspor, Arca Çorum FK'yi 3-1 mağlup etti. Maçta Kayode ve Faye'nin golleri dikkat çekti.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Harun Terin, Arif Dilmeç
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Cavare, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Tugay Kaçar (Dk. 88 Jack), Mikail Okyar, Faye (Dk. 89 Enes Alıç), Kanga (Dk. 76 Recep Niyaz), Amilton (Dk. 82 Berat Luş), Kayode (Dk. 82 Catakovic)
Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Oğulcan Çağlayan, Oğuz Gürbulak (Dk. 80 Eren Karadağ), Aleksic (Dk. 88 Semih Akyıldız), Samudio (Dk. 80 Atakan Akkaynak), Eze
Goller: Dk. 18 Kayode, Dk. 69 ve Dk. 83 Faye (Esenler Erokspor), Dk. 31 Oğulcan Çağlayan (Penaltıdan) (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 29 Nzaba (Esenler Erokspor), Dk. 17 Attamah, Dk. 44 Erkan Kaş, Dk. 90+3 Oğulcan Çağlayan (Arca Çorum FK)
