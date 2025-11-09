Esenler Erokspor, Aliağa Petkimspor'u Deplasmanda Yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Esenler Erokspor, Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 79-70'lik skorla mağlup etti. Maçta öne çıkan isimler arasında Erokspor’dan Crawford ve Galloway yer aldı.
Salon: ENKA
Hakemler: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin
Aliağa Petkimspor: Efianayi 20, Utomi 3, Troy Selim Şav 4, Floyd 9, Scrubb 3, Franke 18, Blumbergs 3, Yunus Emre Sonsırma 6, Sajus 4
Esenler Erokspor: Crawford 14, Galloway 13, Simmons 8, Cornelie 13, Egehan Arna 11, Pangos 4, Thomas Akyazili 1, Thurman 6, Love 3, Ahmet Düverioğlu 6
1.? ?Periyot: 20-22
Devre: 36-37
3.? ?Periyot: 54-61
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Spor