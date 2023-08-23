Esenler'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

İstanbul'un Esenler ilçesinde, yasa dışı bahis yöntemiyle haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 13 cep telefonu, 13 sim kartı ve bir dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

İstanbul'un Esenler ilçesinde, yasa dışı bahis yöntemiyle haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda Esenler'deki bir adrese geçen cuma günü operasyon düzenlendi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yasa dışı bahis yöntemiyle haksız kazanç sağladığı ve kendilerine borcu olan kişilere zorla banka hesabı açtırarak paraları çektirdikleri tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca adreste yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 13 sim kartı, bir dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından "7258 Sayılı Kanun'a Muhalefet Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" suçundan cumartesi günü adli makamlara sevk edildi. 2 kişi serbest bırakılırken 3 kişi hakkında da adli kontrol şartları uygulandı. Şüphelilerden 2'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.