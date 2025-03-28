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Esen Metalspor, Özvatanspor'u 6-1 Yenerek Farklı Galibiyet Elde Etti

Esen Metalspor, Özvatanspor'u 6-1 Yenerek Farklı Galibiyet Elde Etti
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Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off grubu 6.hafta maçında Esen Metalspor, Özvatanspor'u 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maçta 7 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off grubu 6.hafta maçında Özvatanspor ile Esen Metalspor karşılaştı. 7 golün atıldığı maçı Esen Metalspor 6-1 kazandı.

Stat: Argıncık 2 nolu

Hakemler: Ali Yıldız, Hamza Yıldız, Ahmet Yıldız

Özvatanspor: Osman Gündoğdu, Hüseyin Uçar, Erdem Demir, Mücahit Mehmet Karer, Talha Çoban, İsmail Erdi (Dk.70 Ali Birol), Serhat Kahraman (Dk.46 Murat Kıraç), Şahin Çavuş, Ramazan Durdu, Mevlüt Metin, Resul Yıldırım

Esen Metalspor: Mehmet Başer, Burak Türkmen (Dk.46 Ömer Kaya), Gökberk Seçme, Turgay Aydoğdu (Dk.56 Kürşat Yurdagül), Yaşar Berk Yorgancı, Selim Yağmur, Mehmet Ali Kılınç (Dk.46 Murat Gülmez), Selim Başev (Dk.56 Fatih Demirezen), Osman Şentürk (Dk.46 Emin Dursun), Hakan Bahran, Süleyman Yasa

Goller: Resul Yıldırım Dk.87 (Özvatanspor), Selim Başev Dk.3, Mehmet Ali Kılınç Dk.7, Hakan Bahran Dk.16, Osman Şentürk Dk.33, Kürşat Dk.64, Yaşar Berk Yorgancı Dk.77 (Esen Metalspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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