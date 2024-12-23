Esen Makine Erciyesspor'dan Tarihi Galibiyet: 13-0

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Esen Makine Erciyesspor; zayıf rakibi 1966 Turanspor'u 13-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluk hesapları yapan Esen Makine Erciyesspor; ligin 8. hafta maçında 1966 Turanspor ile karşılaştı. Argıncık'ta oynanan ve İsmail Sakar, Selahattin Ak, Furkan Koç hakem üçlüsünün görev aldığı maçta 13 gol atıldı. Zayıf rakibi karşısında peş peşe goller bulan Esen Makine Erciyesspor, galibiyete farklı ulaştı. Esen Makine Erciyesspor'a 3 puanı getiren gollerin 3'ünü Akif Gürkan, 3'ünü Beytullah Özcan, 2'sini Emre Özden, 2'sini Safa Fırat, Yaşar Berk Yorgancı, Bedirhan Teke ve Ahmet Canpolat kaydetti.

Bu sonuçla Esen Makine Erciyesspor 16 puan artı averajla grupta ikinci sıraya yükselirken 1966 Turanspor ise 1 puanla 8. sırada yer aldı. - KAYSERİ