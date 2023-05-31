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ESDAG üyeleri Sakarya Nehri'nde kano yaptı

ESDAG üyeleri Sakarya Nehri'nde kano yaptı

Spor Haberleri

Ülke genelinde etkili olan sağanak yağışlar sonrası rengi değişip, debisi yükselen Sakarya Nehri'nde kano yapan Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG), adrenalin dolu anlar yaşadı.

Ülke genelinde etkili olan sağanak yağışlar sonrası rengi değişip, debisi yükselen Sakarya Nehri'nde kano yapan Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG), adrenalin dolu anlar yaşadı.

Yaklaşık bir haftadır yurt genelinde etkili olan sağanak yağışlar, Eskişehir ve çevre illeri de etkisi altına aldı. Yoğun yağışlar sonrası kahverengiye dönen akarsuların debisi de yükseldi. Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nin de debisi yükselirken, bu durumu fırsat bilen macera tutkunu doğa severler, rengi değişen nehir üzerinde kürek çekti. Sarıcakaya ilçesi sınırlarında bulunan 6 kilometrelik parkurda kano aktivitesi yapan ESDAG üyeleri, adrenalin dolu anlar yaşadı. Vatandaşlara çağrıda bulunan grup üyeleri, tüm doğa severleri Sarıcakaya ilçesinde yer alan güzellikleri keşfetmeye davet etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sarıcakaya Eskişehir Sakarya Spor Haberler

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