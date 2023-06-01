ES Voleybol küçük erkekler Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası küçük erkekler kategorisinde birinciliği ES Voleybol kazandı. Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden ES Voleybol organizasyonu birinci bitirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle organize edilen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası küçük erkeklerde şampiyonluğa ES Voleybol ulaştı.

Fuar İzmir'de 25 Mayıs Perşembe günkü grup müsabakalarıyla başlayan küçük erkekler kategorisi bugünkü final ve üçüncülük maçlarıyla tamamlandı.

Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden ES Voleybol organizasyonu birinci bitirdi. Üçüncülüğü ise Spor Toto'yu 3-1 yenen Ziraat Bankası elde etti.